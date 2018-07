Neymar volta a treinar no Barça após servir seleção

BARCELONA - Depois de ser o destaque da vitória da seleção brasileira no amistoso diante de Portugal, na última terça-feira, o atacante Neymar chegou à Espanha e já voltou aos treinamentos no Barcelona nesta quarta. Ao lado de outros dez companheiros que voltaram de suas respectivas seleções, o atacante fez um trabalho leve no CT do clube.

Além de Neymar na seleção brasileira, o Barcelona teve Victor Valdés, Jordi Alba, Xavi, Iniesta, Pedro, Sergi Roberto e Fàbregas atuando pela Espanha; Alexis Sánchez, pelo Chile; Song, por Camarões; e Lionel Messi, pela Argentina. Messi, aliás, chegou um pouco depois ao CT e por isso só correu ao redor do gramado.

Em recuperação de lesões, o lateral Daniel Alves e o volante Sergio Busquets fizeram apenas parte do trabalho com o grupo. O Barcelona se prepara para voltar a campo no próximo sábado, quando enfrenta o Sevilla, no Cap Nou, pela quarta rodada do Campeonato Espanhol.