Neymar volta ao PSG após ida ao Brasil por questões pessoais, mas desfalca time

O Paris Saint-Germain confirmou oficialmente que Neymar se reapresentou ao clube nesta quarta-feira, depois de ter sido liberado no último sábado pela direção do time para resolver problemas particulares no Brasil. O jogador, porém, voltará a desfalcar a equipe, que justamente nesta quarta enfrenta o Strasbourg, às 18h05 (de Brasília), pela Copa da Liga Francesa.

O atacante brasileiro também ficou fora da partida diante do Lille, no último sábado, pelo Campeonato Francês, mas já não teria condições de atuar neste confronto, de qualquer forma, por estar suspenso. E o astro só voltará ao campo nesta quinta-feira, quando treinará junto com o elenco visando o jogo contra o Rennes, sábado, fora de casa, pela 18ª rodada da competição nacional.

Dominante em seu país nesta temporada, o PSG é o atual líder disparado do Francês, com 44 pontos, nove à frente de Lyon, Monaco e Olympique de Marselha, que travam briga acirrada pela segunda posição. No último sábado, mesmo sem contar com o seu mais caro jogador, o time parisiense derrotou o Lille por 3 a 1, na capital nacional, com gols de Di María, Pastore e Mbappé.

Na última segunda-feira, ao comentar a ausência de Neymar, o técnico Unai Emery revelou, em entrevista coletiva, que o clube aceitou liberar o atacante para viajar ao Brasil no sábado após o mesmo alegar que tinha "algo de família" para resolver.

Após deixar o Barcelona e ir para o PSG na transação mais cara da história do futebol, Neymar acumula 15 gols em 18 partidas pelo time parisiense, pelo qual deverá fazer mais duas partidas até o final deste ano. Após encarar o Rennes, o brasileiro tem previsto no seu calendário o duelo contra o Caen, no dia 20, em casa, também pelo Francês.

Após a pausa para as festas de final de ano, a competição nacional só voltará no dia 13 de janeiro de 2018, quando o PSG enfrenta o Nantes, fora de casa. Antes disso, a equipe tem compromisso marcado para o dia 7, quando pega novamente o Rennes, mas pela Copa da França, também jogando como visitante.