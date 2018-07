Neymar volta atrás e pede desculpas por postagem em rede social

Alvo de críticas de todos os lados pela postagem que fez no Instagram após a eliminação do Brasil na Copa América Centenário, Neymar usou a mesma rede social nesta terça-feira para pedir desculpas. O jogador admitiu que se "excedeu" ao escrever que "Agora vai aparecer um monte de babaca pra falar m..., f...-se. Faz parte, futebol é isso".

"Meus cinco minutos no Brasil foram suficientes para perceber que meu post/desabafo no Instagram tinha tido uma repercussão negativa, gigante por aqui. O que ouvi das pessoas que me receberam no aeroporto foi que eu 'me excedi'. Admito. Sim, eu me excedi. Pedir desculpas a todos os que se sentiram ofendidos é o mínimo que posso fazer", escreveu ele.

Neymar não participou da Copa América por causa de um acordo com o Barcelona para que tirasse férias e disputasse apenas os Jogos Olímpicos do Rio. Durante o período de descanso, o jogador viajou para os Estados Unidos, chegou a visitar a concentração da seleção brasileira e assistiu à partida contra o Equador além do cantor Justin Bieber, do ator Jamie Foxx e do piloto Lewis Hamilton. Antes do jogo que eliminou a seleção, Neymar publicou vídeo com amigos em Las Vegas.

Nesta terça, na sua chega ao Brasil, no aeroporto de Guarulhos, o atacante não quis falar com a imprensa. Horas depois, postou que ficou "muito chateado com a eliminação e revoltado com as palavras que ouvi e li dirigidas àqueles atletas (da seleção), afinal sou parte daquele grupo".

Para justificar a postagem da madrugada de segunda-feira, Neymar citou um artigo no blog de Renato Rodrigues, no site da ESPN, em que o jornalista argumenta que a reação do craque "está longe de ser sem fundamento", uma vez que, na opinião dele, há "uma guerra fria há anos" entre imprensa e jogadores.

"Há uma minoria que também 'se excede' com o microfone ou a caneta em mãos. Mas concordo com ele (Rodrigues). Essa discussão não é boa para o nosso futebol e sem querer caí na armadilha. A camisa amarela é muito vitoriosa e para voltarmos a vencer precisamos estar juntos e principalmente nos respeitarmos e conhecermos as dificuldades uns dos outros. E no meu post faltei com o respeito com todos, jornalistas e fãs. Agora é pedir desculpas e seguir em frente, aproveitar o restante de minhas férias e daqui a pouco começar a preparação para a Olimpíada. É o nosso objetivo agora."