Neymar volta e Iniesta é baixa no Barcelona para Campeonato Espanhol

O técnico Luis Enrique recebeu neste sábado uma boa e outra má notícia para escalar o Barcelona no domingo, diante do Villarreal, pela segunda rodada do Campeonato Espanhol. Recuperado de contusão, o atacante Neymar foi liberado pelo departamento médico e teve o retorno aos campos confirmado. Já Iniesta sofreu problema físico e foi vetado para a partida.

Neymar havia sofrido uma torção no tornozelo durante um treinamento e exames apontaram que ele teve uma lesão de grau 1 no local. Por conta disso, ficou de fora da estreia no Espanhol, na vitória por 3 a 0 sobre o Elche. No entanto, voltou a treinar durante a semana e já tinha o retorno esperado para este domingo.

Por outro lado, Iniesta se tornou um desfalque inesperado. Ele sentiu dores no joelho esquerdo e foi vetado. Segundo o Barcelona, "a evolução do problema determinará seu retorno aos treinamentos". O técnico Luis Enrique não quis informar o substituto e preferiu dizer que "cada jogador pode trazer coisas diferentes" à equipe. "Já decidi, mas ainda não informei nem aos atletas", comentou.

O treinador também falou sobre a mais nova contratação do time catalão, o lateral-direito Douglas, ex-São Paulo, que acertou durante a semana. "O Douglas vai nos trazer muito, sobretudo no ataque. Vai cair muito bem e agradeço o esforço do clube. Em princípio vamos vê-lo na sua posição natural, mas com a opção de adiantá-lo", analisou.