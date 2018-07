Neymar volta ligado depois de passar duas noites no carnaval de Salvador

SANTOS - A folia, os trios elétricos e os dois dias que passou no canaval de Salvador não tiraram de Neymar sua disposição de treinar. Um dos primeiros carros que ganharam nesta segunda-feira o estacionamento do CT Rei Pelé foi o Porsche prata do atacante.

A expectativa na reapresentação dos jogadores do Santos, após a folga de domingo, era em relação à presença do jogador mais badalado do futebol brasileiro. Compromissos oficiais com patrocinadores levaram Neymar para os camarotes do carnaval da Bahia após a vitória do time sobre o Mirassol por 3 a 1, sábado. Naquele mesmo dia, o garoto voou para animada capital baiana a fim de assumir seu lado popstar e curtir duas noites de folia.

Nesta segunda, Neymar apareceu normalmente para trabalhar sob o comando de Muricy Ramalho, dando exemplo de que é possível se divertir sem fugir aos compromissos da bola. Em campo, a primeira preocupação de Neymar foi encontrar uma torneira para poder molhar o topete.

Deu um abraço no técnico Muricy e participou com intensidade a todos os trabalhos físicos. O Santos volta a campo nesta quarta-feira pelo Paulistão. O time recebe o Comercial na Arena Barueri, às 19h30.