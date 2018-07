Neymar: 'Vou torcer para o Corinthians'

O atacante Neymar disse que eliminação do Santos na Libertadores foi parecida com a queda do Barcelona na Copa dos Campeões da Europa, desclassificado peloChelsea na semifinal. O craque afirmou que o Santos, apesar de ter uma grande equipe, não vai vencer todas as competições que disputar.

“Não vamos vencer todos os campeonatos. O Barcelona caiu da Champions. Só um pode passar, quem mereceu foi o Corinthians, pois soube se defender, e por isso está na final”, disse Neymar. “O Corinthians é um time brasileiro. Sou brasileiro, então torcerei pelo Corinthians.”

Para o craque, o Santos não deve se abater com a eliminação. “Faltou um golzinho. O resto, está tranquilo. Não vai ser uma eliminação que vai acabar com o brilho do time do Santos.”

Muricy Ramalho elogiou o time logo após o jogo. “Saímos de cabeça erguida.” O treinador santista disse na preleção aos jogadores, antes da partida que o time teria que dar a vida porque o vencedor da partida será o campeão da Libertadores. Ele apenas lamentou o resultado.

“Fizemos um gol no primeiro tempo e assustamos um pouco o Corinthians. A ideia era jogar no contra-ataque no segundo tempo para matar o jogo, mas infelizmente sofremos o gol de empate muito cedo”. Para o técnico santista o jogo foi muito estudado e bom. “Mas não foi um bom jogo”.

Mesmo com o resultado negativo, Muricy fez questão de elogiar Neymar , dizendo o que seu maior jogador fez um gol, se movimentou bastante e driblou. “Jogou o que está acostumado a jogar”. E também afirmou ter gostado do time de um modo geral. “Não desanimamos nem depois que sofremos o gol”.

Agora, o Santos vai começar a dimensionar o tamanho do estrago da desclassificação. Os prejuízos começam em campo e chegam ao departamento de finanças. Muricy não corre risco. Mas não vai ser fácil levantar a moral do time que prometeu ganhar todos os títulos no centenário santista para não ficar pelo caminho na competição que resta aos santistas: o Brasileiro. Alan Kardec vai voltar para o Benfica. Elano também está insatisfeito.