Neymar x Mbappé: família, salário, títulos e outras diferenças entre os craques do PSG

Desde 2017, não existe Mbappé sem Neymar no Paris Saint-Germain. O brasileiro deixou o Barcelona para fazer história no clube francês. Dois dos maiores jogadores da atualidade, os atacantes do time de Paris são polos indissociáveis do futebol local. Conquistas, feitos importantes, gols, passes, mas também discussões e disputa de salários são temas de interesse público de ambos nas redes sociais e, a cada nova polêmica, a internet se divide, seja para atacar ou defender as peças centrais aque formam esse tabuleiro do clube francês.

Apesar de ter Messi no elenco em sua segunda temporada, pode-se afirmar que Neymar e Mbappé são os protagonistas do clube. Desde a renovação do camisa 7 após namoro com o Real Madrid, os franceses apontam Mbappé como o principal astro do PSG, deixando Neymar em segundo plano. Na partida contra o Montpellier, com vitória por 5 a 2, a rixa ficou evidente e ganhou destaque da imprensa local na primeira página. O desentendimento público ocorreu para saber quem cobraria um pênalti e isso foi apelidado de "penaltygate", numa referência ao antigo episódio da Casa Branca envolvendo o então presidente Richard Nixon.

Leia Também Mbappé: Rixa com Neymar no PSG faz francês passar de exemplo para jogador mimado

Apesar disso, o PSG tem o melhor início de temporada em anos. Com Christophe Galtier, novo técnico da equipe, ele é líder isolado do Campeonato Francês, com impressionantes 18 gols em apenas quatro jogos - o segundo melhor ataque da competição é do Montpellier, com 13 gols. Neymar e Mbappé são os protagonistas desse início dominante do clube. O Estadão faz uma comparação entre os craques, que perseguem o prêmio de melhor jogador do mundo.

Estatísticas de Neymar e Mbappé

Nos quatro primeiros jogos desta temporada, Neymar participou de 14 gols no Paris Saint-Germain - fez sete gols e deu sete assistências. Mbappé, que disputou três partidas, já tem quatro gols - três somente na goleada por 7 a 1 sobre o Lille. No último jogo, contra o Mônaco, marcou de pênalti o gol que garantiu o empate em 1 a 1. Esse início contrasta com a última temporada de amboss, que foi abaixo do esperado no aspecto coletivo.

Na edição 2021/22, Neymar viveu sua pior temporada desde que chegou à França, em 2017. Com menos de 30 partidas disputadas (28), ele teve influência em apenas 21 gols da equipe. Seu desempenho apático é um dos fatores que explicam o último ano do PSG: eliminado da Copa da França e da Liga dos Campeões, tendo de se contentar com o título do Campeonato Francês.

Mas Mbappé teve, individualmente, uma temporada de 'melhor do mundo': 46 partidas, 39 gols e 26 assistências. Se esses números não foram suficientes para a conquista da Liga dos Campeões, objeto de desejo de Nasser Al-Khelaïfi, dono do clube, eles garantiram um novo contrato milionário para o craque francês até 2025.

Contratos

Cobiçado pelo Real Madrid nesta janela de transferência, o dinheiro e os valores pesaram para a decisão do atacante francês. Segundo o site EuroSport, são 300 milhões de euros em luvas (cerca de R$ 1,5 bilhão), além de um salário de 100 milhões de euros por ano (R$ 510 milhões). Esses números, além de uma conversa com Emmanuel Macron, presidente da França, o convenceram a permanecer no PSG, em Paris.

Além disso, com o novo contrato, de acordo com a imprensa estrangeira, Mbappé teria obtido novos "poderes" no clube. Entre eles, a decisão sobre venda e contratação de jogadores do elenco. Segundo o jornal francês L'Équipe, o atacante foi consultado sobre uma possível saída do astro da seleção brasileira. Embora o camisa 7 em nenhum momento tenha pedido a saída de Neymar, o atleta não se opôs à ideia. Isso vazou e criou um clima ruim no vestiário, fazendo com que Galtier entrasse em cena e colocasse panos quentes no assunto. Quem os vê juntos em campo, jura de pés juntos que não há problemas.

Neymar, contratação mais cara da história do futebol, custou aos cofres de Al-Khelaïfi, 222 milhões de euros em 2017 - 78 milhões de euros a menos em relação às luvas de Mbappé. Em 2021, o brasileiro acertou sua renovação com o clube francês até 2025, mas ainda segundo o L'Equipe, aditivos no acordo previam extensão por mais dois anos. Seu contrato foi esticado quando se comentava muito que o PSG não o queria mais no time. Desta vez, Neymar trabalhou para permanecer em Paris. Seu salário estaria perto do R$ 200 milhões por ano.

Copa do Mundo

O Catar pode observar uma despedida de Neymar da seleção brasileira. Com 30 anos e indo para sua terceira disputa de Mundial (2014, 2018 e 2022), o camisa 10 de Tite afirmou que gostaria de deixar a seleção ao término deste ciclo. Em 12 anos servindo o Brasil, Neymar conquistou a Copa das Confederações em 2013 e foi capitão durante a passagem de Dunga no comando técnico (2014 a 2016) do time. Também ganhopu a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio. Caso seja campeão, Tite, treinador da seleção, brinca que "Neymar ganhará a bola de ouro", único troféu que não ostenta em sua galeria.

Mbappé vive uma fase de crescimento na carreira. Com apenas 22 anos, portanto bem mais novo do que Neymar, ele já é campeão mundial. Em 2018, foi um dos protagonistas, ao lado de Griezmann, Varane e Pogba, do bicampeonato francês - inclusive com gol na final diante da Croácia. No Catar, ainda com Didier Deschamps como treinador, vai em busca de seu segundo título e do prêmio de melhor jogador do mundo. A premiação deste ano, que não levará em consideração a Copa, deve ter Benzema em primeiro lugar, mas Mbappé pode aparecer no top 3.

Família

Em comum, ambos têm a carreira 'administrada' por familiares. No caso de Neymar, essa condição é mais evidente porque seu pai sempte esteve à frente dos negócios do jogador. Neymar pai sempre tomou frente nos passos do filho e fez isso de forma profissional, com empresa aberta e todo o aparato necessário para o tamanho que o jogador tomou. Neymar é gigante. Uma máquina de fazer negócios.

Mbappé vai pelo mesmo caminho, mas de forma menos ostensiva, por ora. Sua mãe sempre fala por ele nas horas mais difíceis. E gere sua carreira. Foi ela que teria convencido o filho a não assinar com o Real Madrid e a permanecer no PSG, numa condição tratada diretamente com o dono do clube. Recentemente, Fayza Lamari se meteu nas polêmicas do filho com o brasileiro. "As coisas são geridas internamente no PSG. Está tudo bem", disse, referindo-se ao episódio.

Carreira

Neymar sabe que não vai jogar por mais muito tempo. Aos 30 anos, ele tem condições de estar, se quiser, na próxima Copa do Mundo, em 2026. Mas já disse que pode encerrar sua carreira na seleção no Catar. Ele tem outras atividades fora do futebol que poderiam muito bem sustentá-lo sem entrar em campo uma única vez. Não quer parar por baixo. Prefere se aposentar em alto nível. Ele amadurece essa ideia há alguns anos.

Mbappé é um menino, cuja carreira está apenas começando. Nesse curto tempo, aos 22 anos, ele já é campeão do mundo. O mundo sabe que ele é o futuro do futebol. Seu protagonismo vai ser natural depois que Cristiano Ronaldo, Messi e Neymar saírem de cena. Basta manter o que já faz no PSG. Portanto, dentro de campo, enquanto a carreira de um floresce, a de Mbappé, a do outro está cada vez mais perto do fim.