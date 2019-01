NFL terá arbitragem feminina nos playoffs pela primeira vez na história

O jogo entre Los Angeles Chargers e New England Patriots, neste domingo, entrará para a história da NFL, a liga de futebol americano dos Estados Unidos. Será a primeira vez que uma mulher apitará a partida, válida pelo semifinal da competição.

Sarah faz parte do quadro de árbitros da NFL desde 2015 e já chegou a atuar como “back judge”, árbitra que fica ao fundo da endzone e também trabalhou como “line judge”, que acompanha as jogadas pela lateral. Mas nunca uma mulher foi a árbitra principal de uma partida da competição.

No sábado, a partida entre Indianopolis Colts e Kansas City Chiefs terá a árbitra Terri Valentini como árbitra de vídeo. No mesmo dia, acontecerá o duelo entre Los Angeles Rams e Dallas Cowboys. No domingo, além de Chargers x Patriots, será realizado também New Orleans Saints x Philadelphia Eagles.