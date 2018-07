Niang brilha, Luiz Adriano marca e Milan goleia a Sampdoria

Em uma noite inspirada do atacante francês M''Baye Niang, que marcou dois gols e deu uma assistência, e com o brasileiro Luiz Adriano balançando as redes, o Milan goleou a Sampdoria por 4 a 1, neste sábado, no estádio San Siro, pela 14.ª rodada do Campeonato Italiano.

Com o resultado, o Milan foi a 23 pontos e alcançou a quinta posição, que já dá direito a uma vaga nas competições europeias. Pela próxima rodada, daqui a uma semana, o time comandado pelo técnico Mihajlovic enfrenta o lanterna Carpi. Já a Sampdoria estacionou nos 16 pontos, no 12.º lugar, e tem pela frente o Sassuolo.

Embora tenha sofrido certa pressão no início do jogo, o Milan conseguiu se segurar e reverter o cenário da partida. Logo aos 16 minutos, o time da casa abriu o placar com Niang, que fez bela jogada individual na área e cruzou para Bonaventura escorar para o gol vazio. A dupla também foi diretamente responsável pelo segundo gol, quando o italiano sofreu pênalti e o francês cobrou para fazer 2 a 0, aos 38.

Após o intervalo, Niang mostrou que a noite era sua e logo fez o terceiro gol do Milan no San Siro. Aos quatro minutos, o atacante roubou a bola da defesa e tocou na saída do goleiro Viviano.

Com a vitória praticamente encaminhada, o artilheiro da noite deu lugar ao brasileiro Luiz Adriano, que aproveitou a chance. Aos 34 minutos, ele recebeu cruzamento de Cerci, matou no peito e acertou um bonito voleio para o fundo do gol. Pouco antes do fim, aos 42, o brasileiro naturalizado italiano Eder sofreu pênalti e cobrou para anotar o tento de honra.

No outro jogo disputado neste sábado pelo Italiano, o Torino ganhou do Bologna por 2 a 0, com gols de Andrea Belotti e Giuseppe Vives no segundo tempo, e alcançou a oitava colocação, com 21 pontos. Já o Bologna estacionou nos 13 pontos e segue no 17º lugar, logo à frente da zona de rebaixamento.