Nice anuncia renovação com Balotelli e diz: 'Ele seguiu o seu coração'

O Nice anunciou oficialmente que Mario Balotelli assinou neste domingo à noite a renovação do seu contrato com o clube para a temporada 2017/2018 do futebol europeu. Terceiro colocado da última edição do Campeonato Francês, o clube não deixou claro, em seu site oficial, o tempo do novo vínculo firmado pelo atacante italiano, mas ressaltou que o atleta optou por seguir na equipe "apesar do grande interesse" de outros times em seu futebol. Além disso, enfatizou que o jogador "comprometeu-se financeiramente a continuar, favorecendo o aspecto esportivo e seguindo o seu coração".

Desta forma, o Nice deu a entender que o goleador de 26 anos de idade tinha outras propostas financeiras mais vantajosas para a continuidade de sua carreira, mas optou por continuar fazendo parte do projeto do clube, que agora terá como principal objetivo no início da próxima temporada superar os playoffs que dão vaga na fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa.

Na última temporada europeia, Balotelli marcou 15 gols em sua primeira participação no Campeonato Francês como jogador do Nice, pelo qual disputou 23 partidas na competição. Assim, ele voltou a se colocar em evidência antes de realizar a temporada na qual espera reconquistar o seu lugar na seleção italiana, na qual acumula 13 gols em 33 partidas disputadas desde 2010.

De origem ganesa e com uma carreira recheada por polêmicas, Balotelli defendeu Inter de Milão, Manchester City, Milan (este em duas passagens) e Liverpool antes de chegar ao Nice, no qual chegou para a temporada 2016/2017. Agora, ele quer brilhar no time francês para, entre outras coisas, voltar a ter espaço na seleção da Itália e possivelmente jogar a Copa do Mundo de 2018, na Rússia, pelo país.