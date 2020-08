Nice bate Lens por 2 a 1 e Monaco tropeça contra o Reims na 1ª rodada do Francês

Depois de ter a sua última edição interrompida em março com o Paris Saint-Germain declarado campeão em meio à pandemia do novo coronavírus, o Campeonato Francês estreou a sua temporada 2020/2021 neste fim de semana e teve como grande destaque neste domingo a vitória de 2 a 1 do Nice, comandado pelo ex-volante Patrick Vieira, sobre o Lens.

Os comandados do campeão da Copa do Mundo de 1998 com a França jogaram em casa, no estádio Allianz Riviera, em Nice, mas precisaram da virada para garantir o triunfo na rodada inaugural do torneio.

Leia Também Após casos de covid-19, Campeonato Francês começa com empate sem gols

Os visitantes abriram o placar logo no início do primeiro tempo, aos 11 minutos, em pênalti convertido pelo meia-atacante francês Gael Kakuta, ex-Chelsea. Entretanto, a vantagem do Lens não durou muito. O empate veio aos 23, com o atacante francês Amine Gouiri. Ele também foi o autor do gol da virada, aos 30 da etapa final. Depois, o Lens até pressionou e criou as melhores chances, mas não conseguiu arrancar o empate.

O Nice teve os zagueiros brasileiros Dante, ex-seleção brasileira e Bayern de Munique, e Robson Bambu, ex-Santos e Athletico-PR. Com o resultado, o time da Costa Azul chegou a três pontos, mas fica na terceira posição da tabela de classificação por causa do saldo de gols.

O líder é o Nîmes, que recebeu o Brest e venceu por 4 a 0. A segunda colocação é do Lorient, que venceu o Strasbourg por 3 a 1 em casa. No outro jogo da rodada neste domingo, o Monaco empatou em 2 a 2 contra o Reims.

Apesar do mando de campo, o time do Principado saiu perdendo de 2 a 0 logo no começo do primeiro tempo. Os comandados do croata Niko Kovac, ex-técnico do Bayern de Munique, descontaram no fim da etapa inaugural e confirmaram o empate na metade complementar.

No sábado, o Lille recebeu o Rennes e empatou em 1 a 1. Já o Angers visitou o Dijon e triunfou por 1 a 0. Na sexta-feira, o Bordeaux ficou no 0 a 0 contra o Nantes, em casa. O Olympique de Marselha teve o jogo contra o Saint-Étienne adiado por causo de casos de covid-19 no elenco.

A primeira rodada não contou com Paris Saint-Germain e Lyon devido ao envolvimento das equipes em fases avançadas da Liga dos Campeões. O PSG disputou neste domingo a final do torneio europeu contra o Bayern de Munique, que eliminou o Lyon nas semifinais.