Nice perde em casa e Patrick Vieira estreia mal como técnico no Francês

No jogo que marcou a estreia de Patrick Vieira como técnico em um jogo válido pelo Campeonato Francês, o Nice decepcionou a sua torcida ao ser derrotado por 1 a 0 pelo Reims, neste sábado, pela primeira rodada da competição, cuja edição 2018/2019 começou na última sexta-feira.

O ex-volante da seleção francesa, campeão do mundo em 1998 e europeu em 2000, assim iniciou mal a sua trajetória como treinador do Nice no torneio nacional. A derrota sofrida em casa ocorreu com um gol marcado pelo malinês Moussa Doumbia já aos 2 minutos do primeiro tempo.

Outro jogador que se destacou neste sábado pelo Francês foi Clement Depres, autor de dois gols pelo Nîmes na vitória por 4 a 3 sobre Angers, também fora de casa, sendo que até os 30 minutos do segundo tempo os anfitriões venciam o duelo por 3 a 1.

Já o Saint-Étienne soube aproveitar o fator campo para estrear no Francês com vitória por 2 a 1 sobre o Guingamp. Também como mandante, o Lille superou o Rennes por 3 a 1, de virada, na abertura de sua campanha. O Dijon, por sua vez, bateu o Montpellier por 2 a 1 atuando como visitante.

Três partidas completam neste domingo a primeira rodada do Francês. Em uma delas, o Paris Saint-Germain, de Neymar, atua em casa diante do Caen às 16 horas (de Brasília). Lyon x Amiens e Bordeaux x Strasbourg são os outros duelos do dia.