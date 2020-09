Nice perde pela 1ª vez e Saint-Étienne assume a liderança do Francês

A disputa pela liderança do Campeonato Francês está interessante neste começo de temporada. Após início perfeito, o Nice amargou o primeiro tropeço e quem dorme no topo da tabela agora é o Saint-Étienne, que venceu suas duas partidas na competição até agora.

Neste sábado, fez 2 a 0 sobre o Estrasburgo e manteve os 100% de aproveitamento. Mas, como tem um jogo a menos, pode ser superado no complemento da rodada, neste domingo, por Lille, Rennes e Monaco. Outro 100%, o Olympique de Marselha pode igualar a pontuação e a campanha do Saint-Étienne caso vença o tricampeão Paris Saint-Germain, fora de casa.

Dono da quinta maior torcida francesa, o Saint-Étienne vem aproveitando bem o fator casa. Seus dois triunfos foram no Estádio Geoffroy-Guichard. E ambos pelo mesmo placar: 2 a 0.

Na estreia havia passado pelo Lorient e neste sábado não deu chances ao lanterna Estrasburgo. Bouanga, de pênalti, e Camara anotaram os gols da equipe alviverde.

A liderança foi possível graças à derrota do Nice, que também havia ganhado as duas primeiras partidas. O time do zagueiro brasileiro Dante, autor do gol de honra, foi derrotado por 3 a 1 pelo Montpellier, que fez com Laborde e Congré, duas vezes, caindo para o segundo lugar.

Com a rodada deste sábado, foram realizados apenas 20 jogos até o momento no Campeonato Francês. Apesar das poucas partidas disputadas, apenas duas equipes têm 100% de aproveitamento: o líder Saint-Étienne e o Olympique de Marselha.

Curiosamente, as equipes se enfrentariam na primeira rodada do Francês. O jogo foi adiado e será realizado na próxima sexta-feira. Uma possível disputa de liderança diferente da habitual, sempre com PSG, Monaco ou Lyon.

Neste domingo, de olho no topo da tabela, três times podem chegar aos sete pontos: o Lille recebe o Metz, o Monaco terá o Nantes em sua casa e o Rennes visita o Nîmes.

O PSG vai tentar se redimir da inesperada derrota diante do Lens, por 1 a 0, na estreia, contra o Olympique de Marselha, no Parque dos Príncipes. A rodada ainda terá Lorient x Lens, Angers x Reims e Dijon x Brest.