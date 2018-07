Nice vence com gol de Balotelli, assume liderança e aguarda clássico francês

Pelo menos até que Paris Saint-Germain e Monaco se enfrentem no final do dia, o Nice é o líder do Campeonato Francês. A equipe da Riviera Francesa venceu o Guingamp neste domingo, por 3 a 1, na abertura da rodada dominical, e assumiu provisoriamente a liderança do torneio.

Alvo de racismo no fim de semana passado, quando o Nice empatou com o Bastia fora de casa, o atacante italiano Mario Balotelli respondeu marcando gol. Foi dele o terceiro gol do Nice, que havia ido às redes, antes, com Plea e Seri. No lance do gol, Balotelli recebeu em profundidade e bateu na saída do goleiro.

Com a vitória, o Nice foi a 49 pontos, ficando momentaneamente isolado no primeiro lugar da tabela. Às 18 horas (de Brasília), porém, o Monaco, vice-líder, com 48, entra em campo no Parque dos Príncipes para encarar o PSG num dos principais clássicos do país. Com 45 pontos, em terceiro, o PSG vem de três vitórias seguidas e quer embolar ainda mais o torneio.