Nice vence na 2ª rodada e mantém 100% de aproveitamento no Campeonato Francês

Enquanto o tricampeão e favorito PSG não estreia no Campeonato Francês, a concorrência trava disputa acirrada pelas primeiras posições na tabela. Com um gol em cada tempo do dinamarquês Kasper Dolberg, o Nice venceu o Strasbourg, por 2 a 0, neste sábado, no campo do adversário, com a presença de público reduzida, e manteve a liderança do Campeonato Francês. O time soma duas vitórias, em dois jogos, enquanto o Strasbourg perdeu os dois jogos disputados.

O grandalhão Dolberg, de 22 anos, mostrou categoria nos dois momentos em que definiu a partida. Aos 37 minutos do primeiro tempo, o atacante deslocou o goleiro japonês Eiji Kawashima para converter uma penalidade máxima.

Leia Também Depay faz três gols e Lyon inicia com goleada a temporada 2020/2021 do Francês

Aos 14 minutos da etapa final, lançado por trás da zaga, Dolberg esperou Kawashima sair do gol para tocar por cobertura com um leve toque.

Terceiro colocado na temporada passada, o Rennes somou sua primeira vitória na temporada, ao superar o Montpellier por 2 a 1 e chegar aos 4 pontos. A partida foi realizada no estádio Roazhon Park, casa do Rennes, e não registrou público, seguindo as medidas de segurança em razão da pandemia de coronavírus. E teve domínio dos mandantes, que buscaram o gol desde o minuto inicial.

Após perder algumas chances, o Rennes tirou o zero do placar aos 22 minutos, graças a um gol contra de Le Tallec. A missão ficaria mais fácil aos 43 do primeiro tempo, com a expulsão de Mollet. Mesmo com a vantagem numérica, o Rennes, porém, não soube tirar proveito.

Curiosamente, o segundo gol só saiu após o Rennes também ter um jogador expulso. Terrier levou o cartão vermelho aos 28 e, quatro minutos depois, viu Camavinga ampliar e deixar o jogo praticamente decidido. Laborde ainda fez o de honra do Montpellier, nos acréscimos, apenas para definir o 2 a 1.

Na próxima rodada o Rennes defenderá sua invencibilidade em visita ao Nimes, no domingo. O Montpellier, por sua vez, hospedará o Nice, no sábado, e buscará seus primeiros pontos. Vale lembrar que o time teve o jogo da primeira rodada, diante do Lyon, adiado para o dia 16 de setembro.

A rodada do Francês segue neste domingo com Reims x Lille, Saint-etiénne x Lorient, Metz x Mônaco, Angers x Bordeaux, Nantes x Nimes e Stade Brestois x Olympique de Marselha. O campeão PSG estreia na quinta-feira, em visita ao Lens.