Nice x PSG: como ver o jogo pelo Campeonato Francês

Após a pausa das competições de clubes no futebol europeu em função da Data Fifa, o Campeonato Francês será retomado nesta sexta-feira, com o duelo entre Nice e Paris Saint-Germain, às 15h45 (horário de Brasília), na Allianz Riviera, abrindo a décima rodada da competição. Nice x PSG terá transmissão ao vivo pelo DAZN.

Em jejum de três jogos no Campeonato Francês, com duas derrotas e um empate, o Nice é o nono colocado no torneio, com 13 pontos. O PSG é o líder da competição nacional com 21 pontos, tendo vencido os últimos três jogos, sendo um deles pela Liga dos Campeões da Europa.

Últimos jogos do Nice (todos pelo Campeonato Francês):

05/10 - Nantes 1 x 0 Nice

28/09 - Nice 1 x 1 Lille

24/09 - Monaco 3 x 1 Nice

21/09 - Nice 2 x 1 Dijon

14/09 - Montpellier 2 x 1 Nice

Últimos jogos do PSG

05/10 - PSG 4 x 0 Angers (Campeonato Francês)

01/10 - Galatasaray 0 x 1 PSG (Liga dos Campeões)

28/09 - Bordeaux 0 x 1 PSG (Campeonato Francês)

25/09 - PSG 0 x 2 Reims (Campeonato Francês)

22/09 - Lyon 0 x 1 PSG (Campeonato Francês)