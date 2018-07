Nico Freire é regularizado e fica à disposição do Palmeiras

O técnico Roger Machado ganhou mais uma opção para a zaga do Palmeiras. Nesta sexta-feira, o argentino Nico Freire, de 24 anos, teve o nome publicado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF e está à disposição para estrear. Ele foi contratado durante a pausa da Copa do Mundo da Rússia e já treina normalmente com o restante do grupo.

Revelado pelo Argentinos Juniors-ARG, clube pelo qual atuou como profissional por cinco temporadas, o zagueiro teve sua primeira experiência fora de seu país em 2017, quando assinou com o PEC Zwolle, da Holanda. Ele assinou com o Palmeiras por um ano de empréstimo, até o meio de 2019. Nico chegou a disputar amistoso na intertemporada no Panamá e na Costa Rica, mas ainda não podia jogar uma partida oficial.

Na última quinta-feira, o gringo acompanhou a delegação palmeirense no Pacaembu, onde a equipe empatou em 1 a 1 com o Santos. Na véspera, Roger Machado elogiou o reforço, mas avisou que terá de suar bastante para encontrar espaço na equipe.

"O Nicolás vem treinando bem. É especialista com pé esquerdo, firme no um contra um, tem uma bola aérea defensiva, tem se mostrado um bom cabeceador. Vai ter de cavucar um pouco de minhoca, como se diz, para encontrar seu espaço", brincou o treinador.