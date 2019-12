Nico López anuncia saída do Internacional pelas redes sociais

O atacante Nico López confirmou nesta segunda-feira sua saída do Internacional. Pelas redes sociais, o uruguaio agradeceu ao clube gaúcho e aos torcedores, antes de se apresentar ao Tigres, do México, seu futuro destino.

"Hoje chega ao fim um ciclo muito especial e importante da minha vida! Hoje, me despeço desse gigante chamado Internacional. Cheguei num momento delicado para o clube e tive o privilégio de poder ajudar a recolocar o Inter no patamar de protagonista do futebol", declarou o jogador, que defendeu o time gaúcho pela última vez na derrota para o São Paulo, no Morumbi, pela penúltima rodada do Brasileirão.

López, que não chegou a ser relacionado para a última rodada, estava negociado com o Tigres desde a metade do ano. "Saio levando este clube no coração e muito honrado em ter vestido este manto por três anos! Obrigado, Inter", disse o uruguaio, em sua mensagem nas redes sociais.

O atacante chegou ao Inter em 2016. Desde então, marcou 39 gols em 146 jogos. Neste ano, foram apenas oito gols em 51 jogos, em meio a lesões e irregularidade dentro de campo. López desembarcou na capital gaúcha com status de reforço de peso, mas nunca chegou a brilhar como o esperado pela diretoria e pela torcida.

Nesta temporada, a oscilação teve consequência mais pesada para o jogador, relegado ao banco de reservas em diversas partidas, por conta da contratação de Paolo Guerrero. "Aqui fiz muitos amigos e sou grato a todos os companheiros, direção, comissão técnica, funcionários e, principalmente, a esta torcida maravilhosa. Estarei sempre torcendo por todos vocês."

AVALIAÇÃO

Poucas horas antes de López anunciou sua despedida, o próprio Guerrero se pronunciou nas redes para avaliar sua temporada, marcada pela punição por doping, pela presença na Copa do Mundo da Rússia e pela chegada ao Inter.

"Em primeiro lugar, quero agradecer ao Internacional e aos seus funcionários pela temporada que tivemos. Foram altos e baixos, mas nunca desistimos e por isso estou orgulhoso de cada um dos meus companheiros porque sempre lutaram até o final, sem exceção alguma, com muita garra e atitude", declarou.

Apesar do contrato até dezembro de 2021, o atacante peruano adotou tom incomum, de despedida, em parte de sua mensagem. "Quero dizer que estou muito grato por sempre me darem o seu apoio. Muito obrigado à torcida colorada. Vocês merecem muito, mas nunca deixem de apoiar o time. Vocês jogam juntos conosco e isso é o mais importante."