Nico López brilha, Inter supera o Fluminense e assegura terceiro lugar

Com atuação iluminada de Nico López, o Internacional voltou a vencer no Campeonato Brasileiro neste domingo ao derrotar o Fluminense no Beira-Rio por 2 a 0, se garantir na terceira posição e, assim, confirmar seu lugar na fase de grupos da próxima edição da Copa Libertadores.

A equipe gaúcha se reabilitou dos dois tropeços consecutivos que o tiraram da luta pelo título brasileiro, conquistado pelo Palmeiras neste domingo. Com o resultado, a equipe de Odair Hellmann aparece com 68 pontos, cinco a mais que o arquirrival Grêmio, quarto colocado, e terminará o torneio no terceiro lugar.

O Fluminense aumentou seu calvário. Chegou à histórica marca negativa de dez horas sem marcar um gol sequer e amargou o sétimo jogo consecutivo sem vitória e sem balançar as redes. A última vez em que venceu o goleiro adversário coincide com o último triunfo, que foi conquistado contra o Atlético-MG, por 1 a 0, em 21 de outubro, em duelo da 30ª rodada.

O time carioca pode ser castigado pelo baixo desempenho na reta final da competição com o rebaixamento. Estacionado nos 42 pontos, na 14ª posição, o Fluminense pode amargar a queda caso perca o confronto direto contra o América-MG na rodada final e Vasco e Chapecoense vençam suas partidas.

O JOGO

O Inter se mostrou mais interessado em vencer na primeira etapa. Buscou o jogo, dominou as ações e chegou a ter mais de 60% de posse de bola. O volume, porém, não foi traduzido em gols diante de um adversário de futebol pragmático, armado para se defender e contra-atacar, quando desse.

O uruguaio Jonatan Álvez e Iago foram os que chegaram mais perto de abrir o placar. Pelo lado dos cariocas, limitados em seu campo de defesa, a única chegada à frente teve uma tentativa de letra de Luciano, que passou sem perigo pelo gol de Lomba.

Com a necessidade de vencer para se garantir na Libertadores, o Inter aumentou o ritmo na segunda etapa. Nico López, D'Alessandro e Rossi, este de bicicleta, assustaram o goleiro Rodolfo. López, o mais insistente, foi premiado aos 28 minutos.

Da quina da grande área pela esquerda, o atacante uruguaio aproveitou sobra de escanteio e acertou uma pancada, de primeira, no ângulo esquerdo de Rodolfo. O golaço inflamou os torcedores no estádio e deixou ainda mais acuado a equipe carioca, especialmente depois da expulsão de Léo, por falta em Rossi.

Para piorar, os cariocas levaram o segundo gol. Nico López entrou em cima novamente. Após receber bonito lançamento de D'Alessandro, o uruguaio tocou de primeira na saída do goleiro e selou o triunfo em Porto Alegre. O time carioca não teve forças para buscar o empate, acumulou a sétima partida sem vitória e terá de brigar contra o rebaixamento na rodada final.

O Inter faz sua última partida na competição diante do já rebaixado e lanterna Paraná, fora de casa, no Durival Britto, em Curitiba. Ainda com risco de ser rebaixado, o Fluminense encerra sua participação na competição contra o América-MG, no Rio. Todas as partidas estão marcadas para as 17 horas do próximo domingo.

FICHA TÉCNICA:

INTERNACIONAL 2 X 0 FLUMINENSE

INTERNACIONAL - Marcelo Lomba; Fabiano, Rodrigo Moledo, Victor Cuesca e Iago; Rodrigo Dourado, Edenílson, Patrick (Rossi), D'Alessandro (Camilo) e Nico López. Jonatan Álvez (William Pottker). Técnico: Odair Hellmann.

FLUMINENSE - Rodolfo; Léo, Paulo Ricardo, Digão e Ayrton Lucas; Richard, Fernando Neto (Marcos Junior) e Jadson; Júnior Dutra, Everaldo (Cabezas) e Luciano. Técnico: Marcelo Oliveira.

GOLS - Nico López, aos 27, e aos 43 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Heber Roberto Lopes (SC).

CARTÕES AMARELO - D'Alessandro, Fabiano e Rossi (Inter); Everaldo (Fluminense).

CARTÃO VERMELHO - Léo (Fluminense).

RENDA - R$ 656.330,00.

PÚBLICO - 31.395 torcedores.

LOCAL - Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).