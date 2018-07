Nico López, Camilo e Valdemir ganham chance em treino do Internacional

Depois da vitória sobre o Brasil de Pelotas na segunda-feira, por 1 a 0, o elenco do Internacional se reapresentou nesta quinta e iniciou a preparação para a partida contra o Boa, na próxima terça, em Minas Gerais, pela Série B do Campeonato Brasileiro.

+ Autor de gol, Leandro Damião é dúvida e Inter poderá ter 4 desfalques contra Boa​

O técnico Guto Ferreira comandou um treino tático em campo reduzido e começou a ensaiar a equipe que vai enfrentar o Boa. São dois desfalques certos para o duelo: o volante Edenilson e o atacante Eduardo Sasha, suspensos. Já Leandro Damião, com dores na coxa esquerda, é dúvida.

As ausências, assim, vão promover uma série de mudanças na equipe. Segundo indicou o treino desta quinta, o uruguaio Nico López deve ficar com a vaga no ataque, enquanto Camilo deve ser o substituto no armação.

Já na contenção do meio campo, como Rodrigo Dourado também está fora por contusão, a vaga no treino ficou com o volante Valdemir, jovem de 20 anos que tem apenas quatro partidas como profissional do Inter. Ele atuou ao lado de Charles.

O Inter lidera com tranquilidade a Série B do Campeonato Brasileiro, com 57 pontos, seis na frente do vice América Mineiro, embora o adversário tenha uma partida a menos.