Nico López diz que renovação com o Inter está encaminhada: 'Sempre quis ficar'

Artilheiro do Internacional e principal jogador da equipe nas últimas três temporadas, Nico López não sairá tão cedo do clube. Segundo o próprio jogador, a renovação de seu contrato até 2022 com o time gaúcho está encaminhada. O atacante uruguaio manifestou o seu desejo de permanecer em Porto Alegre.

"Já há duas semanas venho conversando (com a diretoria). Sempre quis ficar. Estou focado no Inter. Meu contrato está encaminhado para ficar mais uns anos aqui. Quero conquistar títulos e ficar mais uns anos aqui", afirmou o atacante em entrevista coletiva nesta quinta-feira.

Nico López é o artilheiro e líder de assistências da equipe colorada neste ano. Em 10 jogos até aqui, marcou seis gols e deu três passes, todos na última vitória por 3 a 2 sobre o Palestino, que assegurou a vaga antecipada às oitavas de final da Copa Libertadores. Aliás, na competição sul-americana, o protagonismo do uruguaio é ainda maior, visto que ele participou de seis dos oito gols marcados pelo time do técnico Odair Hellmann, o que corresponde a 75% dos tentos.

O uruguaio ganhou recentemente um companheiro na divisão do protagonismo no Internacional. Liberado para atuar depois de cumprir a suspensão por doping, Guerrero fez três gols em suas duas primeiras partidas pelo time colorado e, em pouco tempo, mostrou estar afinado com seu parceiro de ataque. "É muito importante para nós, fico feliz dele estar com a gente, ainda vai nos ajudar muito. Sabemos da qualidade do Guerrero, é um grande atacante e teve mérito nos gols", comentou.

Nico López, Guerrero e seus companheiros têm a missão de reconduzir o Internacional ao título do Campeonato Gaúcho, competição que a equipe não vence desde 2016. Para isso, precisam derrotar o arquirrival Grêmio na final. A primeira das decisões está marcada para este domingo, às 16 horas, no estádio beira-rio. "Ganhar título sempre é importante, ainda mais um final contra o tradicional rival. Vai ser muito lindo de jogar e vamos treinar para conquistar esse título", declarou.

O elenco treinou pela primeira vez em preparação para o Gre-Nal nesta quinta-feira. Os reservas participaram de um coletivo e os titulares fizeram um trabalho regenerativo. Com um entorse no joelho esquerdo, o volante Rodrigo Dourado foi ausência no treinamento e é dúvida para o clássico. Ele fará tratamento intensivo e será reavaliado para saber se terá condições de atuar.