Nico López fica fora de treino do Inter, mas Falcão diz que atacante não preocupa

O técnico Paulo Roberto Falcão fechou o treino do Internacional nesta sexta-feira e escondeu a escalação para o duelo contra o Corinthians, domingo, às 16 horas, no estádio Beira-Rio, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A única informação que o treinador deu foi a de que o atacante uruguaio Nico López ficou fora do trabalho, mas em princípio não preocupa para a partida. "Ele teve um problema de saúde. Amanhã deve estar bem. Vamos aguardar as posições reais. O Nico está muito bem, está entrosado com a equipe. Dispensa maiores apresentações."

Sem vencer há oito jogos na competição, Falcão tem quebrado a cabeça para definir o setor defensivo. O treinador não deu pistas sobre quem usará nas laterais. Na direita, ele tem a opção de começar com Rak ou deslocar o zagueiro Ernando. Se optar pela segunda opção, Leandro Almeida entraria no miolo da zaga. No lado esquerdo, Geferson e Arthur brigam pela posição.

Falcão revelou que já tem o time esboçado e que está tudo definido. "O time que jogará treinou quinta e sexta. Se jogar com dois à frente e mais marcadores, não significa que está blindado. O mais importante é a compactação para não ter sobrecarga", comentou.

Com a sequência de jogos sem vitória, o Internacional despencou para a 11ª colocação com 21 pontos. O time que deve entrar em campo no domingo terá: Marcelo Lomba; Rak (Ernando), Paulão, Ernando (Leandro Almeida) e Geferson (Artur); Fabinho, Anselmo, Seijas e Valdívia; Nico López e Vitinho.