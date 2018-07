Nico López, Roberson e Edenílson desfalcam Inter em treino

O técnico Antônio Carlos Zago contou com ausências no treino do Internacional, nesta quarta-feira, em preparação para a estreia na Série B do Campeonato Brasileiro. Os atacantes Nico López e Roberson e o volante Edenílson ficaram de fora da atividade desta manhã.

Roberson e Edenílson se ausentaram no treino de ataque contra defesa porque seguiram fazendo trabalho de recuperação física. O volante sofreu uma torção no tornozelo e até ficou de fora da atividade de terça.

Zago ainda não sabe se poderá contar com a dupla para a estreia, contra o Londrina, no sábado, na casa do adversário. Nico López, por sua vez, ficou de fora para resolver questões particulares.

A novidade no treino comandado por Zago foi a escalação do jovem Iago na lateral, compondo a linha de defesa ao lado de William, Ortiz e Cuesta. O lateral de 20 anos treinou como titular e indicou uma possível mudança na defesa colorada, em comparação ao time que foi vice-campeão gaúcho. Enquanto Iago era testado na posição, o titular da latera, Uendel, apenas fez corridas ao redor do gramado.

Zago adiou a definição de qual será o goleiro do Inter na abertura da Série B. Danilo Fernandes e Marcelo Lomba jogaram no sacrifício nas finais do Gauchão. E o terceiro goleiro, Keiller, sofreu uma luxação no cotovelo. O treinador pode optar pelo quarto goleiro, Daniel. Mas ainda não confirmou esta decisão.

As boas notícias para a comissão técnica são o zagueiro Danilo Silva, o volante Felipe Gutiérrez o atacante Marcelo Cirino, recentemente contratados, e Eduardo Sasha, recuperado de cirurgia no tornozelo, que não estavam inscritos no Gaúcho e agora ficam à disposição.