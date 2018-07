Nico López sente dores no treino e vira dúvida no Internacional O técnico Celso Roth ganhou um problema de última hora para escalar o time do Internacional. O atacante Nico López sentiu dores no joelho esquerdo no treino desta sexta-feira e virou dúvida para a partida contra o Figueirense, neste sábado, no Beira-Rio, pela 28ª rodada do Brasileirão.