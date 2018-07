Nico López será reavaliado e preocupa o Inter contra o Brasil-RS

Não bastasse a má fase em campo, o Internacional continua sofrendo com desfalques na Série B do Campeonato Brasileiro. O mais novo pode ser o atacante Nico López. O uruguaio deixou o empate com o Paraná, na última terça-feira, com um problema muscular e preocupa para o duelo diante do Brasil de Pelotas, sábado, na casa do adversário.

Nico López sentiu incômodo muscular e precisou ser substituído no intervalo diante do Paraná. O Internacional informou que o jogador será reavaliado nos próximos dias e preocupa para a partida do fim de semana.

Por outro lado, o técnico Guto Ferreira poderá contar normalmente com outro atacante: Eduardo Sasha. O jogador, que também foi titular contra o Paraná, deixou o gramado no início do segundo tempo após sofrer uma pancada, mas não preocupa.

O elenco colorado se reapresentou nesta quarta-feira. Os jogadores titulares realizaram um trabalho de regeneração, enquanto os outros foram a campo e treinaram com bola. Alguns pouco torcedores do Inter apareceram na atividade e protestaram, pedindo "raça", mas não houve maiores entreveros.