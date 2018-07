Nico López volta a treinar no Inter e está confirmado contra o Corinthians

O atacante uruguaio Nico López se recuperou de uma indisposição estomacal e participou do treino do Internacional neste sábado. Com isso, o jogador deverá fazer sua estreia pelo time colorado no domingo, às 16 horas, contra o Corinthians, no estádio Beira-Rio, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O técnico Falcão realizou ao longo da semana uma série de treinos com portões fechados e não confirmou a escalação da equipe. Os desfalques certos são o goleiro Danilo Fernandes, lesionado, o volante Fernando Bob, suspenso, e o lateral William e o volante Rodrigo Dourado, na seleção olímpica.

Os laterais Paulo César Magalhães e Artur estão recuperados de lesão e também ficam à disposição. No entanto, o treinador não confirmou se eles começarão entre os titulares. O jovem zagueiro Rak pode ser deslocado para o setor direito e Geferson tem chance de atuar na esquerda.

O Internacional vem de oito jogos sem vitória no Brasileirão, com seis derrotas e dois empates. Na última rodada, ficou no 2 a 2 com a Ponte Preta, em Campinas. Com a sequência negativa, o time ocupa a 11ª colocação, com 21 pontos, nove a menos do que o Corinthians, o segundo colocado. O Palmeiras lidera a competição com 32.