Nicola Rizzoli será o terceiro italiano a apitar final de Copa

Nicola Rizzoli se tornará, no próximo domingo, o terceiro árbitro italiano presente em uma final de Copa do Mundo. O juiz de 42 anos será responsável pela arbitragem do confronto entre Alemanha e Argentina. O primeiro título argentino, em 1978, teve a presença de um representante da Itália no apito: Sergio Gonella. Em 2002, Pierluigi Collina apitou o jogo em que o Brasil conquistou o pentacampeonato mundial sobre a Alemanha.

A recordista em número de arbitragem em finais de Copa é a Inglaterra, com quatro representantes: George Reader (1950), William H.E. Ling (1954), John Keith Taylor (1974) e Howard Webb (2010). Como a Itália, França e Brasil também tiveram dois representantes em decisões de Copas do Mundo. Os franceses Georges Capdeville e Maurice Guigue apitaram as últimas partidas das Copas de 1938 e 1958, respectivamente.

O brasileiro Arnaldo César Coelho, por sua vez, apitou a decisão da Copa de 1982, vencida pela Itália (3 a 1 contra a Alemanha). Quatro anos depois, o Brasil colocou mais um árbitro do País na final da competição. Romualdo Arppi Filho marcou presença na vitória da Argentina sobre a seleção alemã.

Mais nove países também foram representadas em finais de Copa: Bélgica (1930), Suécia (1934), União Soviética (1962), Suíça (1966), Alemanha Oriental (1970), México (1990), Hungria (1994), Marrocos (1998) e Argentina (2006).

Rizzoli, de 42 anos, apitou duas partidas na Copa do Mundo. Na primeira fase, no Beira-Rio, esteve presente na partida em que a Argentina bateu a Nigéria por 3 a 2. Depois, na fase de mata-mata, o italiano esteve na vitória argentina por 1 a 0 sobre a Bélgica.

Confira os árbitros de todas as finais:

1930

Jean Langenus (Bélgica)

Uruguai 4 x 2 Argentina

1934

Ivan Eklind (Suécia)

Itália 2 x 1 Tchecoslováquia

1938

Georges Capdeville (França)

Itália 4 x 2 Hungria

1950

George Reader (Inglaterra)

Brasil 1 x 2 Uruguai

1954

William H.E. Ling (Inglaterra)

Alemanha 3 x 2 Hungria

1958

Maurice Guigue (França)

Brasil 5 x 2 Suécia

1962

Nikolai Latyshev (União Soviética)

Brasil 3 x 1 Checoslováquia

1966

Gottfried Dienst (Suíça)

Inglaterra 4 x 2 Alemanha

1970

Rudi Gloeckner (Alemanha Oriental)

Brasil 4 x 1 Itália

1974

John Keith Taylor (Inglaterra)

Alemanha 2 x 1 Holanda

1978

Sergio Gonella (Itália)

Argentina 3 x 1 Holanda

1982

Arnaldo César Coelho (Brasil)

Itália 3 x 1 Alemanha

1986

Romualdo Arppi Filho (Brasil)

Argentina 3 x 2 Alemanha

1990

Edgardo Codesal (México)

Alemanha 1 x 0 Argentina

1994

Sandor Puhl (Hungria)

Brasil 0 x 0 Itália

1998

Said Belgola (Marrocos)

França 3 x 0 Brasil

2002

Pierluigi Collina (Itália)

Brasil 2 x 0 Alemanha

2006

Horacio Elisondo (Argentina)

Itália 1 x 1 França

2010

Howard Webb (Inglaterra)

Espanha 1 x 0 Holanda

2014

Nicola Rizzoli (Itália)

Alemanha x Argentina