Nicolas Careca é testado em ataque titular do Grêmio

Sem nunca ter jogado uma partida como profissional, o garoto Nicolas Careca pode ser a surpresa do técnico Luiz Felipe Scolari para montar o ataque do Grêmio neste sábado, contra o Goiás, no Serra Dourada, pela 29.ª rodada do Brasileirão. O jovem de apenas 17 anos treinou como titular na atividade desta quarta-feira, parcialmente fechado à imprensa.

Apesar das restrições, os jornalistas conseguiram observar que o time foi montado com Fernandinho, Luan, Nicolas Careca e Lucas Coelho. Afinal, Luiz Felipe Scolari não pode contar com Barcos e Dudu, que estão suspensos, respectivamente por cartão vermelho e acúmulo de amarelos.

Felipão, aliás, não esteve presente no treinamento desta quinta-feira, liberado para resolver problemas particulares. No seu lugar ficou o auxiliar Ivo Wortmann, que montou o time com: Leo; Pará, Geromel, Bressan e Breno; Fellipe Bastos, Ramiro, Fernandinho, Luan e Careca; Lucas Coelho.

Marcelo Grohe chegou ao Brasil depois de servir à seleção brasileira e só deve treinar na quinta. Ele não será problema para enfrentar o Goiás. Já Rhodolfo deverá ser desfalque, por lesão.