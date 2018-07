Nicolás Lodeiro finalmente se junta ao elenco do Corinthians

Contratado no final de maio, o meia Lodeiro começou a trabalhar apenas nesta quarta-feira no Corinthians. Depois de defender a seleção uruguaia na Copa do Mundo, ele ganhou uns dias de folga antes de se apresentar ao novo clube.

Depois de boa passagem pelo Botafogo, Lodeiro assinou contrato de quatro anos com o Corinthians e se tornou o terceiro reforço do clube durante o período da Copa do Mundo. Antes, chegaram o zagueiro Anderson Martins e o atacante paraguaio Romero, que já estão treinando com o grupo há algum tempo.

Romero, inclusive, será apresentado oficialmente nesta quinta-feira, após o treino da manhã no CT do Parque Ecológico. O atacante de apenas 22 anos veio do Cerro Porteño e já participou da intertemporada corintiana em Extrema, no interior mineiro.

NOVO RIVAL - O Corinthians informou nesta quarta-feira que mudou o adversário do jogo-treino que fará no sábado, no CT do Parque Ecológico, como preparação para a retomada do Brasileirão. Ao invés do São Caetano, que estava inicialmente programado, o duelo será contra o Audax.