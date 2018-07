Niehues admite que deve deixar comando do Atlético-PR

Nem mesmo a vitória do Atlético Paranaense na noite de quinta-feira, a primeira da equipe no Campeonato Brasileiro, parece ter amenizado a difícil situação de Leandro Niehues. Após ganhar do Atlético Goianiense por 2 a 1, o treinador demonstrou estar resignado com a possibilidade de deixar o comando do clube.

"Evidente que não é uma situação normal. Sei que as coisas são mais difíceis pra mim. A diretoria está procurando um novo técnico. Sou funcionário do clube e, até a vinda do treinador, eu que estarei comandando esse grupo", disse o técnico.

Mesmo com a vitória, Niehues também não se demonstrou muito satisfeito com os jogadores e criticou a instabilidade da equipe. "A gente podia ter liquidado o jogo. É o preço pelo momento que estamos passando. Se na hora que estava 2 a 0, faz o terceiro, acaba o jogo. A gente não está sabendo ter um jogo completo de maneira equilibrada", lamentou.