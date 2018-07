Niehues diz que Atlético-PR está se arrastando

A goleada sofrida para o Internacional no domingo, fora de casa, por 4 a 1, abalou de vez os ânimos do Atlético Paranaense. Decepcionado com o placar, o técnico Leandro Niehues afirmou que a diretoria precisa trazer novos reforços porque o time está se arrastando.

"O remédio é a diretoria trazer quantidade, opções e qualidade. A diretoria tem tentado trazer. Trouxeram o Maikon Leite, o Branquinho. Mas estamos nos arrastando", lamentou o treinador.

Também a apatia do Atlético Paranaense em campo gerou a insatisfação de Niehues, sobretudo após sofrer um gol e se desestabilizar em campo. "Não houve desgaste físico, a equipe voltou bem fisicamente para o segundo tempo. O que tem feito a diferença é que temos nos abatido depois dos gols. Isso é resultado da pressão não só deste jogo mas que estamos sofrendo já há algum tempo", criticou.