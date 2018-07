Niehues poupará Chico e Manoel no Atlético-PR O Atlético Paranaense terá uma equipe bastante desfigurada para enfrentar o Paranavaí neste sábado, pela fase final do Campeonato Paranaense. Além de não contar com Márcio Azevedo, suspenso, e Bruno Mineiro, lesionado, o técnico Leandro Niehues poupará os jogadores pendurados com dois cartões amarelos.