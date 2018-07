Nieto marca dois gols e Atlético-PR ganha de virada do Atlético-GO

CURITIBA - Com dois gols do argentino Nieto, o Atlético-PR conseguiu virar e vencer o Atlético-GO por 2 a 1, neste domingo, na Arena da Baixada, em Curitiba, pela 33.ª rodada do Campeonato Brasileiro, e voltou a respirar na competição, mesmo permanecendo na zona de rebaixamento. O time chegou aos 34 pontos, na 18ª colocação, enquanto o time goiano, com 42, se manteve em 12.º. Anselmo abriu o placar aos 24 da primeira etapa. Nieto, aos 2 e aos 11 da segunda, virou para o time da casa.

O Atlético-PR precisava vencer para melhorar sua situação na zona de rebaixamento. Com isso, o time arriscava as jogadas pelas laterais, mas ainda assim o time falhava nas conclusões. Como passar do tempo a equipe ficava mais nervosa, com erros em demasia na troca de passes.

A situação piorou aos 24 minutos, quando Anselmo recebeu cruzamento da esquerda e tocou de cabeça para as redes. O gol deixou a equipe da casa mais nervosa ainda e Antônio Lopes resolveu colocar Adailton no ataque na vaga do volante Fransérgio, com o objetivo de deixar a sua equipe ainda mais ofensiva.

Na etapa final, as duas equipes entraram com as mesmas formações, e o Atlético surpreendeu logo aos dois minutos, quando Nieto empatou de cabeça para o time da casa. O gol animou o Atlético e, aos 11 minutos, Wagner Diniz foi à linha de fundo para cruzar e Nieto marcar mais uma vez de cabeça.

O time goiano sentiu o segundo gol e levou alguns minutos para se encontrar em campo. Porém, conseguiu começar a pressionar e, aos 24, Bida acertou um potente chute no travessão e por pouco a equipe não empatou.

Aos 31 minutos, Marcelo Oliveira fez bonita jogada pelo meio e por pouco não amplia em forte chute de fora da área. No final da partida, o meia Marcinho preferiu exaltar a participação da torcida. "O torcedor vai cobrar, vai exigir, mas o importante de tudo isso é marcar e conseguir a vitória", disse.

ATLÉTICO-PR 2 X 1 ATLÉTICO-GO

Atlético-PR - Renan Rocha; Wagner Diniz, Manoel, Gustavo e Heracles; Deivid (Wendel), Marcelo Oliveira, Fransérgio (Adailton) e Marcinho; Guerrón (Fabrício) e Nieto. Técnico: Antônio Lopes.

Atlético-GO - Márcio; Rafael Cruz, Anderson, Gilson e Tiago Feltri; Pituca, Marino (Tiago), Ernandes (Diogo Campos) e Bida; Anselmo e Felipe (Marcão). Técnico: Hélio dos Anjos.

Árbitro: Sálvio Espínola (Fifa-SP).

Gols: Anselmo, 24 minutos do primeiro tempo; Nieto, aos 2 e 11 do segundo.

Cartão amarelo: Pituca.

Renda: R$ 75.868,00.

Público: 7.513 pagantes.

Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR).