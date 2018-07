Nieto volta aos treinos e pode reforçar o Atlético-PR O atacante Nieto voltou a treinar com bola nesta quinta-feira, no Atlético Paranaense. Ainda em recuperação, o argentino fez sua primeira atividade com bola na semana e pode reforçar o time no sábado, na partida decisiva contra o Grêmio, no Olímpico.