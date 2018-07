Nigel De Jong e Davy Klaassen são cortados da seleção holandesa

A seleção holandesa sofreu duas baixas para os seus próximos compromissos. Os meio-campistas Nigel de Jong e Davy Klaassen foram cortados por causa de lesões e vão desfalcar a equipe no jogo contra a Letônia, válido pelas Eliminatórias da Eurocopa de 2016, e também em um amistoso com o México.

De Jong precisou ser descartado por causa de uma lesão muscular, enquanto Klaassen sofreu uma contusão na virilha. Diante dos problemas, o técnico Guus Hiddink optou por convocar um substituto, o meia Leroy Fer, do Queens Park Rangers.

Depois de perder três das quatro primeiras partidas no comando da Holanda, seleção que assumiu depois da saída de Louis van Gaal após a Copa do Mundo, Hiddink admitiu deixar a equipe se não conseguir uma recuperação imediata, sendo derrotada pelos letões.

Em uma reedição de um dos jogos das oitavas de final da Copa do Mundo, a Holanda vai enfrentar o México nesta quarta-feira em amistoso. Depois, no domingo, medirá forças com a Letônia. As duas partidas serão disputadas na Amsterdam Arena.