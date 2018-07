Nigéria bate Sudão e respira nas eliminatórias africanas

A Nigéria evitou, nesta terça-feira, a eliminação precoce nas Eliminatórias para a Copa Africana de Nações. Em casa, venceu o Sudão por 3 a 0 e obteve o seu primeiro triunfo depois da Copa do Mundo. Com quatro pontos, também deixou a lanterna do Grupo A, passando exatamente o Sudão, que tem três.

Em caso de derrota, a Nigéria poderia começar a dizer adeus à chance de jogar em Marrocos no ano que vem. Afinal, se classificam os dois primeiros da cada um dos sete grupos, além dos dois melhores terceiros colocados. A chave tem a liderança da África do Sul, que foi a oito pontos, contra sete do Congo depois do empate em 0 a 0 nesta terça. Os dois estão praticamente classificados.

A única equipe garantida é a Argélia, que chegou aos 100% de aproveitamento no Grupo B, com 12 pontos, ao vencer Malavi por 3 a 0, em casa. A Etiópia venceu Mali por 3 a 2, fora, e embolou a briga pela segunda posição. Mali tem seis pontos, contra três dos outros times.

O Grupo G é o mais equilibrado. Ao vencer Botsuana por 2 a 0, o Egito foi a nove pontos e praticamente se garantiu na Copa Africana, assim como a Tunísia, que lidera com 10 depois de vencer Senegal por 1 a 0. Os senegaleses, com sete, também têm boa chance de avançar como um dos melhores terceiros colocados.

Pelo Grupo D, Camarões recebeu Serra Leoa e venceu por 2 a 0, indo a 10 pontos. A Costa do Marfim se complicou ao perder em casa para a República Democrática do Congo, por 4 a 3. Os dois rivais têm seis pontos, dividindo a segunda colocação.

Gana lidera o Grupo E, com oito pontos, depois de vencer Guiné por 2 a 1. O Togo assumiu a segunda colocação, com seis, ao fazer 1 a 0 em Uganda. Ugandenses e guineenses somam quatro cada.

Angola entrou na briga no Grupo B ao vencer Lesoto por 4 a 0 e chegar aos quatro pontos. Gabão (oito pontos) e Burkina Faso (sete) empataram em 1 a 1. Já pelo Grupo F Cabo Verde foi a nove ao vencer Moçambique por 1 a 0. A Zâmbia fez 3 a 0 em Níger e empatou com os moçambicanos em cinco.