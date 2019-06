Nigéria e Uganda vencem em estreia pela Copa Africana de Nações

A Copa Africana de Nações, em seu segundo dia de disputas, teve neste sábado um favorito se dando bem na estreia e um resultado histórico. Candidata ao título, a seleção da Nigéria começou a competição com uma apertada vitória por 1 a 0 sobre Burundi e Uganda, que não vencia pelo torneio há 41 anos, bateu a República Democrática do Congo (ex-Zaire) por 2 a 0.

Pelo Grupo B, na primeira partida da rodada dupla na cidade de Alexandria, a Nigéria largou na frente ao fazer 1 a 0 em Burundi com o gol do atacante Odion Ighalo, ex-jogador do Watford, da Inglaterra, que agora atuará na China. Aos 32 minutos do segundo tempo, o atleta aproveitou a assistência de Ola Aina e marcou o único gol do confronto.

Com o resultado, a Nigéria conquista três pontos e lidera de forma isolada a chave, já que Guiné e Madagáscar, que fez a sua estreia na fase final da Copa Africana de Nações, ficaram no empate por 2 a 2. Sory Kaba abriu o placar no primeiro tempo para os guineanos, mas pouco depois do intervalo os rivais conseguiram a virada com os gols de Anicet Abel e Carolus Andriamahitsinoro. A igualdade saiu com Francois Kamano, em cobrança de pênalti.

Nesta quarta-feira, às 11h30 (de Brasília), pela segunda rodada, também em Alexandria, a seleção da Nigéria vai encarar a Guiné. Já o Burundi jogará contra Madagáscar no dia seguinte, também às 11h30.

HISTÓRICO

Pelo Grupo A - o mesmo do anfitrião Egito, que na sexta-feira venceu o Zimbábue por 1 a 0 -, a seleção de Uganda fez história. De volta à Copa Africana de Nações para sua segunda participação consecutiva, os ugandenses conquistaram a sua primeira vitória no torneio após 41 anos ao fazerem 2 a 0 na República Democrática do Congo, em duelo realizado no Cairo. Os gols foram marcados por Patrick Kaddu e Emmanuel Okwi.

Nesta quarta-feira, às 14 horas, pela segunda rodada, também no Cairo, a seleção de Uganda vai encarar o Zimbábue. Já o Egito enfrentará a República Democrática do Congo um pouco mais tarde, às 17 horas.

Neste domingo ocorrem outras três partidas. Pelo Grupo D, Marrocos e Namíbia se enfrentam às 11h30. Às 14 horas, Senegal e Tanzânia abrem o Grupo C. Às 17 horas, Argélia e Quênia completam a primeira rodada da mesma chave.