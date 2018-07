Nigéria investiga dirigente punido pela Fifa

Um porta-voz da Comissão de Crimes Econômicos Financeiros disse nesta quinta-feira que as autoridades interrogaram Adamu por oito horas na quarta-feira em Lagos, capital da Nigéria.

Femi Babafemi disse que Adamu foi questionado sobre um suposto suborno US$ 800 mil para a escolha das sedes das Copas do Mundo de 2018 e de 2022 e outras acusações relativas ao período em que era membro do Comitê Executivo da Fifa. "Ele disse que as investigações ainda estão em processo".