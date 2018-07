Nigéria investiga polêmica antes de viagem ao Brasil

A comissão, de acordo com o ministério, será formada por seis membros, incluindo dirigentes, jornalistas e ex-jogadores da seleção, e vai começar a trabalhar na quinta-feira, com a expectativa de produzir em uma relatório dentro de duas semanas. Um dos objetivos da comissão será desenvolver um código de conduta, segundo o ministro Bolaji Abdullahi.

Os jogadores nigerianos se recusaram a viajar depois que as bonificações foram reduzidas pela federação de US$ 10 mil para US$ 5 mil por vitória nas Eliminatórias Africanas para a Copa do Mundo de 2014 e de US$ 5 mil para US$ 2,5 mil por cada empate.

O ministério do Esporte interveio e disponibilizou dinheiro extra, permitindo que o elenco viajasse ao Brasil, onde chegou com dois dias de atraso e apenas cerca de 36 horas antes da partida contra o Taiti.