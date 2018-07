Nigéria precisa ser a zebra do torneio para avançar na competição

FORTALEZA - A Nigéria desembarcou em Fortaleza ciente de que, se quiser manter vivas as chances na Copa das Confederações, precisará quebrar uma escrita que já dura quase três anos. A última vez que a Espanha foi derrotada em uma competição oficial foi na estreia da Copa do Mundo da África do Sul, quando perdeu para a Suíça por 1 a 0. De lá para cá, são 27 jogos de invencibilidade.

Nem mesmo o massacre sobre o Taiti por 10 a 0 parece ter intimidado os nigerianos, que acreditam ser capazes de surpreender a campeã mundial e bicampeã europeia e protagonizar a primeira grande zebra do torneio. “É claro que temos chance, até o fim dos 90 minutos ninguém sabe o que vai acontecer e por isso é um jogo de futebol. Até o último minuto tudo pode acontecer, tenho certeza disso e vamos lutar para podermos surpreender”, afirmou o técnico Stephen Keshi.

Os nigerianos sabem que precisam da vitória porque o Uruguai enfrenta o fraco Taiti e não deve ter problemas para construir uma goleada e chegar aos seis pontos. Se bater a Espanha no Castelão, as Águias chegariam à mesma pontuação e veriam a vaga ser definida no saldo de gols, atualmente favorável (quatro a zero). Mas Keshi reforça que nem mesmo a eliminação seria problema para seus comandados. “Não acho que uma derrota para a Espanha nos abalará, mas se algo acontecer sou eu o responsável a recuperar minha equipe.”

Mesmo precisando dos três pontos, a expectativa é de que equipe se mantenha atrás nos primeiros minutos para tentar entender o jogo espanhol e buscar o contra-ataque para matar a partida.

A chegada dos africanos a Fortaleza foi bastante tranquila e sem muito assédio. Os jogadores evitaram o contato com a imprensa e os torcedores e se limitaram a acenar. O time fez o primeiro treino ontem à noite no estádio Presidente Vargas e hoje fará o reconhecimento do gramado do Castelão, palco da partida, quando Keshi deve definir sua equipe titular.