Nigéria se mostra confiante para duelo contra a França A Nigéria se prepara para enfrentar a França, nesta segunda-feira, pelas oitavas de final da Copa do Mundo, em Brasília, depois de se classificar mesmo com a derrota por 3 a 2 para a Argentina, na última quarta. Apesar de saber da força do adversário, que marcou 8 gols nos três primeiros jogos e foi o líder do Grupo E, os nigerianos se mostram confiantes para irem às quartas de final pela primeira vez em sua história.