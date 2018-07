Nigéria vence a Zâmbia e se classifica para a Copa do Mundo de 2018 na Rússia

A Nigéria se tornou neste sábado a primeira seleção da África classificada à Copa do Mundo de 2018. Jogando no Godswill Akpabio International Stadium, na cidade de Uyo, a seleção aproveitou o apoio de sua torcida para derrotar a Zâmbia por 1 a 0, pelas Eliminatórias Africanas do Mundial da Rússia.

Faltando uma rodada para o término da disputa, a Nigéria chegou aos 13 pontos e não pode mais ser ultrapassada pela própria Zâmbia, que soma sete e está em segundo do Grupo B. Como apenas os líderes de cada chave vão ao Mundial, os nigerianos garantiram a sua presença na Rússia.

Esta será a sexta participação da Nigéria em uma Copa do Mundo. E, também, foi a sua sexta classificação nos últimos sete Mundiais - ficou de fora apenas em 2006, na Alemanha.

O triunfo deste sábado ainda coroou a excelente campanha nigeriana nas Eliminatórias. A seleção venceu quatro partidas na chave e empatou apenas uma, contra Camarões, fora de casa. Marcou, ainda, 11 gols e sofreu apenas três.

Mas, apesar do favoritismo, a equipe sentiu a pressão e teve dificuldades contra a Zâmbia. O gol da classificação saiu apenas aos 29 minutos do segundo tempo, marcado pelo atacante Alex Iwobi, jovem de 21 anos que pertence ao Arsenal.

Também neste sábado, jogando em casa, a tradicional seleção de Camarões até venceu a Argélia por 2 a 0, com gols de Clinton Njie e Franck Pangop Tchidjui. Mas, com apenas seis pontos, está em terceiro da chave e não tem mais chances de disputar a Copa da Rússia.