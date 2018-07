Nigéria vence e avança na Copa Africana; atual campeã é eliminada

RUSTENBURGO - Graças a dois gols de pênalti, a Nigéria venceu a Etiópia por 2 a 0 nesta terça-feira, conseguiu seu primeiro triunfo na Copa Africana de Nações, e avançou à segunda fase pelo Grupo C. Em jogo válido pela mesma chave, a Zâmbia empatou seu terceiro jogo, agora com Burkina Faso, e foi eliminada, perdendo a chance de defender o título conquistado no ano passado.

Com o empate em 0 a 0 em Nelspruit, Burkina Faso acabou na primeira colocação do grupo, com cinco pontos e quatro de saldo de gols. A Nigéria avançou em segundo, com a mesma pontuação, mas saldo de dois gols. A Zâmbia, com três pontos, e a Etiópia, com apenas um, foram eliminadas.

Em Rustenburgo, o meia Victor Moses, do Chelsea, marcou duas vezes de pênalti, aos 35 e aos 45 minutos do segundo tempo. Nos dois, o goleiro Bancha Basa ajudou. No primeiro, ao se antecipar bastante e indicar o melhor canto para a batida. No segundo, por cometer o pênalti num lance violento, sendo expulso. Um jogador de linha foi improvisado no gol, mas não segurou a batida.

Quarta colocada na Copa Africana de 1998, quando jogou em casa, Burkina Faso vai jogar as quartas de final pela primeira vez na sua história. Já a Nigéria, que não se classificou para o torneio do ano passado, vai atrás de mais uma semifinal. Nas suas outras 16 participações, chegou 13 vezes entre as três melhores, mas tem só dois títulos.

Na próxima fase, os times do Grupo C enfrentam os do Grupo D. Como a Costa do Marfim venceu seus dois jogos, tem tudo para terminar em primeiro e pegar a Nigéria. Togo e Tunísia disputam a segunda vaga, para pegar Burkina Faso. Os confrontos do Grupo D acontecem nesta quarta-feira.