Nigéria vence e sai na frente de Camarões e Argélia na luta por vaga na Copa

Na rodada de abertura do Grupo B das Eliminatórias Africanas para a Copa do Mundo, a seleção da Nigéria venceu a Zâmbia por 2 a 0, fora de casa, e saiu na liderança da mais complicada chave do torneio classificatório para o torneio de 2018 na Rússia.

Com o resultado deste domingo, a Nigéria é o único time com três pontos no "Grupo da Morte". Alex Iwobi, atacante do Arsenal, e Iheanacho, do Manchester City, foram os autores dos gols da vitória nigeriana, enquanto Collins Mbesuma descontou para os donos da casa.

Também neste domingo, Argélia e Camarões ficaram no empate por 1 a 1, na cidade argelina de Blida, e completaram a primeira rodada na chave mais difícil das Eliminatórias Africanas.

Soudani abriu o placar para os donos da casa e Moukandjo buscou o empate. Agora as duas equipes iniciam a briga por uma vaga na Rússia-2018 com um ponto, atrás da Nigéria. A Zâmbia completa a chave, com zero.

Segundo o regulamento das Eliminatórias Africanas, 20 times foram divididos em cinco grupos de quatro equipes. As seleções se enfrentam em turno e returno e os líderes de cada chave ao final vão ao Mundial.

OUTROS RESULTADOS - Ainda neste domingo, o Egito foi ao Congo e venceu por 2 a 1. Dore abriu o placar para o time congolês, mas Mohamed Salah e Abdalla El Said buscaram a vitória para os visitantes, que assumiram a liderança do Grupo E com três pontos. Pela mesma chave, Gana e Uganda haviam empatado sem gols na sexta-feira.

No complemento da primeira rodada no Grupo A, que iniciou com vitória da República Democrática do Congo sobre a Líbia no sábado, a seleção da Tunísia bateu Guiné por 2 a 0.

Abdennour e Ben-Hatira balançaram as redes neste domingo e levaram os tunisianos aos mesmos três pontos da República Democrática do Congo. Líbia e Guiné começaram sem pontuar na rodada de abertura da sua chave.