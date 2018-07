Nigeriano Obasi desfalca Hoffenheim por três meses

O problema de Obasi começou a surgir durante a Copa do Mundo da África do Sul, quando sofreu uma fratura por stress na canela. Mas depois de tentar regressar no Campeonato Alemão e disputar quatro partidas, o atacante nigeriano voltou a sentir o problema. Assim, precisará passar pela cirurgia.

Este será um importante desfalque para o Hoffenheim, que luta para engrenar no Alemão. Em 12 partidas disputadas, a equipe está brigando pelas posições intermediárias após vencer cinco e somar 18 pontos, 13 a menos do que o líder Borussia Dortmund.