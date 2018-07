Nigeriano quebra o braço e deve ficar de fora da Copa

Apesar de ver a Nigéria classificada para as oitavas de final da Copa do Mundo mesmo com a derrota por 3 a 2 no duelo contra a Argentina, realizado nesta quarta-feira, o atacante Michael Babatunde tem motivos para lamentar. Isso porque o atleta quebrou o braço depois de levar uma bolada do volante Onazi, seu companheiro de equipe, e irá passar por uma cirurgia que deve tirá-lo de Mundial.

Babatunde saiu de campo aos 19 minutos do segundo tempo, quando o placar já marcava o resultado final. Em um lance de ataque um minuto antes, o jogador recebeu uma forte bolada na altura do pulso do braço direito enquanto tentava desviar do chute de Onazi.

Perguntado se o atleta ainda poderá jogar no Brasil, o técnico Stephen Keshi não se mostrou animado. "Veremos como ele evolui, mas não está nada bem", afirmou o comandante nigeriano.

A Nigéria se prepara agora para enfrentar o líder do Grupo E, na segunda-feira, em Brasília, mesmo sem Babatunde. O jogador atua no clube ucraniano Volyn Lutsk e foi uma surpresa no elenco nigeriano que disputa o Mundial.