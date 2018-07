Nigeriano teme desfalcar Chelsea até o fim da temporada O meio-campista John Mikel Obi disse que ele pode perder a reta final do Campeonato Inglês por conta de uma lesão no tornozelo. O jogador nigeriano se contundiu durante a derrota por 2 a 1 para o Tottenham, no último sábado, que fez a vantagem do Chelsea no Campeonato Inglês cair para um ponto.