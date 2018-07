Nigeriano Yobo não teme França: 'Já enfrentamos Messi'

"Não vejo nada que devemos temer. Acredito nesse time e acho que podemos ganhar", afirmou Yobo ao site da Fifa, em entrevista publicada neste domingo. "Acabamos de enfrentar o melhor atacante do mundo, por isso estamos prontos para nos testarmos contra qualquer um", disse o nigeriano, mencionando a terceira partida de seu país na primeira fase - derrota por 3 a 2 para a Argentina de Lionel Messi, que marcou dois gols no jogo. Questionado se o camisa 10 argentino era o melhor do mundo citado por ele, o zagueiro não teve dúvidas: "Sim, de longe".

A Nigéria tem agora o objetivo de alcançar as quartas de final, feito que seria inédito para o país. "Ganhamos a Copa das Nações Africanas em 2013, garantimos vaga para o Mundial sem dificuldade e agora passamos de fase. Não é sempre que você vê tantas boas notícias em sequência, mostra que estamos melhorando. Estamos conquistando confiança por causa da nossa campanha, isso pode nos ajudar na próxima partida", disse Yobo.

O defensor e seus companheiros já quebraram o jejum de vitórias da Nigéria em Copas e o de a seleção africana não alcançar as oitavas de final, ambas as escritas iniciadas há 16 anos. "Passar para a fase de mata-mata era nosso primeiro objetivo. Estamos felizes porque isso não acontecia desde 1998. Desta vez, conseguimos isso com orgulho, terminando em segundo lugar no grupo e tentando tirar o primeiro posto da Argentina", afirmou o zagueiro.