Nikão e Sara participam de treino, mas não têm prazo para retorno no São Paulo

Enquanto quebra a cabeça para definir a escalação do São Paulo contra o Palmeiras, no clássico desta quinta-feira, pela Copa do Brasil, o técnico Rogério Ceni e os médicos do clube seguem trabalhando para recuperar os atletas contundidos. Nesta terça, os meias Nikão e Gabriel Sara correram em volta do gramado no CT do clube.

Afastado por conta de dores no tornozelo, Nikão não joga há mais de um mês. Embora a atividade tenha um sinal de recuperação, ele tem poucas chances de reforçar o time na quinta-feira. A situação de Gabriel Sara inspira mais cuidados já que o atleta vem de cirurgia no tornozelo. O seu retorno deve acontecer no final de julho.

Em meio a um calendário apertado e com vários jogadores entregues ao departamento médico, o técnico Rogério Ceni cobra da diretoria uma definição quanto às prioridades que o time deve seguir nas competições que têm pela frente.

Com uma campanha irregular no Brasileiro, o São Paulo ocupa o nono lugar no torneio com 18 pontos. Diante de um aproveitamento de 46,2%, a equipe do Morumbi tem quatro pontos de frente em relação ao Goiás, primeiro time que ocupa a zona de rebaixamento.

No clássico desta quinta, o compromisso contra o Palmeiras vale pelas oitavas da Copa do Brasil. Como o primeiro jogo desta fase vai ser no Morumbi, a necessidade de vitória aumenta já que a partida de volta vai ser realizada no Allianz Parque.

No treino desta terça, a maioria dos titulares que atuaram na segunda-feira à noite fez trabalho regenerativo. Com o restante do grupo, Rogério realizou treino técnico e de finalizações.