Nikão enaltece jogo consistente e vitória em clássico 'com a cara do São Paulo'

Nikão e o São Paulo desencantaram neste domingo. O meia foi eleito o melhor em campo na elástica vitória por 3 a 0 sobre o Santos. Para o jogador, que deu duas assistências na Vila Belmiro, as atuações anteriores foram boas, mas faltava uma exibição consistente como a apresentada no clássico da oitava rodada do Campeonato Paulista.

"Estávamos fazendo bons jogos, mas infelizmente a vitória não estava vindo. Hoje não só vencemos, como convencemos, pela postura que o time jogou", opinou Nikão, feliz com o comportamento da equipe em campo. Segundo ele, ele e seus companheiros jogaram "com a cara do que é o São Paulo, um time aguerrido e com disposição".

Leia Também São Paulo atropela o Santos na Vila Belmiro, afunda o rival e dá paz a Ceni

Nikão ficou contente, sobretudo, com a sua atuação. Mais leve em campo, ele fez um bom jogo em Santos. O camisa 10, contratado como o principal reforço da equipe tricolor para 2022, deu o cruzamento para Eder abrir o placar no clássico e o passe para Rodrigo Nestor selar o triunfo. Também teve chance de deixar o seu no segundo tempo, mas não fez. O outro gol foi marcado contra, pelo zagueiro santista Eduardo Bauermann.

"Fico feliz de poder fazer um grande jogo e mais feliz ainda com o resultado no clássico. Feliz pela entrega e pelo jogo, não só pela vitória, mas pelo jogo consistente que fizemos durante os 90 minutos", observou Nikão, eleito o craque do clássico.

"Geralmente são os que acabam fazendo gols (que levam o prêmio de melhor em campo), mas fico feliz por levar. Glorifico e agradeço a Deus pelo jogo de hoje, agradeço ao apoio dos companheiros, do Rogério Ceni, que dispensa comentários, toda a diretoria, minha esposa, meus filhos".

O São Paulo tem 11 pontos ganhos em sete partidas e ocupa o segundo lugar do Grupo B do Campeonato Paulista, atrás do São Bernardo. Nesta semana, esquece o Estadual, já que na quarta-feira, às 21h30, estreia na Copa do Brasil diante do Campinense, em Campina Grande.